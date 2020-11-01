У Молдові в день виборів зафіксували кібератаку на працівників МВС з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Молдові в день президентських виборів Служба внутрішнього захисту і протидії корупції (SPIA) виявила кібератаку на декількох користувачів телефонів, посадових осіб Міністерства внутрішніх справ країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на noi.md.
“У неділю, 1 листопада, SPIA виявила кібератаку на декількох користувачів телефонів, посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, в тому числі міністра внутрішніх справ Павла Войку”, — йдеться в повідомленні.
Вказано, що йдеться про атаку "з-за меж країни".
Відзначається, що атака нібито проявлялася в “образливих дзвінках з декількох телефонних номерів”, і її метою було заблокувати мережу абонента
В інформаційній записці, оприлюдненій МВС країни, йдеться про те, що протягом сьогоднішнього дня співробітники SPIA МВС здійснюють конкретні заходи з виявлення, запобігання і протидії загрозам, вразливостям і ризикам, які можуть поставити під загрозу безпеку, активи, персонал, місії, процес ухвалення рішень і оперативний потенціал адміністративної системи МВС.
Нагадаємо, як повідомила ЦВК Молдови, вибори президента можна вважати такими, що відбулися, вже проголосували 33,33% необхідних для підтвердження цього виборців.