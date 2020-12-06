В Молдове прошли массовые антиправительственные протесты

К этим протестам призвала избранная президент Молдовы Майя Санду после того, как на 3 декабря парламент страны принял закон, по которому контроль за Службой информации и безопасности, главного разведывательного органа страны, переходит от президента в законодательный орган.

По мнению Санду и ее сторонников, целью принятия закона было ограничить полномочия президента и расширить полномочия парламента, в котором имеют большинство сторонники ее бывшего соперника на президентских выборах — действующего главы государства Игоря Додона.

В аналогичной антиправительственной демонстрации, состоявшейся в четверг, 3 декабря, приняли участие пять тысяч человек. Через три дня, 6 декабря, в здание парламента Молдовы, по оценкам агентства AFP, вышли уже 20 тысяч демонстрантов. Присутствующие кричали: “Додон, уходи!” и “Мы не сдадимся!” Сотни полицейских окружили здание парламента, однако не вмешивались в ход протеста.

Помимо прочего, протестующие призвали провести инаугурацию Майи Санду уже 10 декабря — в день, когда Конституционный суд Молдовы, как ожидается, окончательно подтвердит ее победу на выборах. На данный момент планируется, что инаугурация Санду состоится 24 декабря.

“Нам нельзя ждать 24 декабря, чтобы провести инаугурацию. За эти две недели Игорь Додон разорит всю страну”, — заявил в связи с этим вице-спикер парламента Молдовы Александру Слусар.

Сама Майя Санду, выступая перед своими сторонниками 6 декабря, призвала их требовать проведения досрочных парламентских выборов. “Игорь Додон не хочет признавать поражение. Его цель — спровоцировать беспорядки и хаос в стране и добиться того, что Молдова окажется в международной изоляции!” — подчеркнула она.

В середине ноября в Молдове состоялись выборы президента, на которых победила проевропейски настроенная Майя Санду. При этом глава Партии действия и солидарности значительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого многие считают ставленником Москвы.

Главной предвыборным обещанием Санду было прекратить коррупцию в Молдове, которая является сегодня одной из самых бедных стран в Европе.