Парламент Молдови, "з подачі Додона" - обмежив повноваження Санду ще до її інавгурації

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламент Молдови на засіданні в четвер, 3 грудня, схвалив в остаточному читанні законопроект про перехід Служби інформації і безпеки з підпорядкування президента під контроль парламенту, передає УНН з посиланням на місцеве видання Cotidianul.

Як заявив віце-спікер парламенту Влад Батрінча, в першому читанні цей законопроект схвалила більшість депутатів, а за його твердження в другому і остаточному читанні проголосував 51 депутат.

Схвалені парламентом зміни означають, що президент країни втратить право призначати кандидата на пост директора Служби інформації і безпеки і не прийматиме у нього присягу. Крім того, тепер депутати замість президента будуть призначати членів колегії відомства. Також глава держави перестане отримувати звіти по національній безпеці, вони будуть направлятися парламенту.

Напередодні, 2 грудня, обраний президент Молдови Майя Санду назвала, як передавало місцеве видання NewsMaker, законопроект про виведення Служби інформації і безпеки з підпорядкування глави держави “антидемократичним зловживанням” і який був висунутий людиною, “хто програв вибори і довіру народу”.

Санду охарактеризувала цей законопроект як “спробу узурпувати владу в державі”, мета якої — утримати в політичному полоні інститут, необхідний для боротьби з корупцією та політичними ризиками для державної безпеки.

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