Парламент Молдови, "з подачі Додона" - обмежив повноваження Санду ще до її інавгурації

Як заявив віце-спікер парламенту Влад Батрінча, в першому читанні цей законопроект схвалила більшість депутатів, а за його твердження в другому і остаточному читанні проголосував 51 депутат.

Схвалені парламентом зміни означають, що президент країни втратить право призначати кандидата на пост директора Служби інформації і безпеки і не прийматиме у нього присягу. Крім того, тепер депутати замість президента будуть призначати членів колегії відомства. Також глава держави перестане отримувати звіти по національній безпеці, вони будуть направлятися парламенту.

Напередодні, 2 грудня, обраний президент Молдови Майя Санду назвала, як передавало місцеве видання NewsMaker, законопроект про виведення Служби інформації і безпеки з підпорядкування глави держави “антидемократичним зловживанням” і який був висунутий людиною, “хто програв вибори і довіру народу”.

Санду охарактеризувала цей законопроект як “спробу узурпувати владу в державі”, мета якої — утримати в політичному полоні інститут, необхідний для боротьби з корупцією та політичними ризиками для державної безпеки.