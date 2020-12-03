Парламент Молдовы, "с подачи Додона" - ограничил полномочия Санду еще до ее инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламент Молдовы на заседании в четверг, 3 декабря, одобрил в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента, передает УНН со ссылкой на местное издание Cotidianul.
Как заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча, в первом чтении этот законопроект одобрило большинство депутатов, а за его утверждение во втором и окончательном чтении проголосовал 51 депутат.
Одобренные парламентом изменения означают, что президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности и не будет принимать у него присягу. Кроме того, теперь депутаты вместо президента будут назначать членов коллегии ведомства. Также глава государства перестанет получать отчеты по национальной безопасности, они будут направляться парламенту.
Накануне, 2 декабря, избранный президент Молдовы Майя Санду назвала, как передавало местное издание NewsMaker, законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главы государства “антидемократическим злоупотреблением” и был видвинут человеком, “проигравшим выборы и доверие народа”.
Санду охарактеризовала этот законопроект как “попытку узурпировать власть в государстве”, цель которой — удержать в политическом плену институт, необходимый для борьбы с коррупцией и рисками для государственной безопасности.