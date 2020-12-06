У Молдові пройшли масові антиурядові протести

До цих протестів закликала обрана президент Молдови Майя Санду після того, як на 3 грудня парламент країни прийняв закон, за яким контроль за Службою інформації та безпеки, головного розвідувального органу країни, переходить від президента до законодавчого органу.

На думку Санду і її прихильників, метою прийняття закону було обмежити повноваження президента і розширити повноваження парламенту, в якому мають більшість прихильники її колишнього суперника на президентських виборах — чинного глави держави Ігоря Додона.

В аналогічній антиурядовій демонстрації, що відбулася в четвер, 3 грудня, взяли участь п’ять тисяч людей. Через три дні, 6 грудня, до будівлі парламенту Молдови, за оцінками агентства AFP, вийшли вже 20 тисяч демонстрантів. Присутні кричали: “Додон, йди!” і “Ми не здамося!” Сотні поліцейських оточили будівлю парламенту, проте не втручалися в хід протесту.

Крім іншого, учасники протесту закликали провести інавгурацію Майї Санду вже 10 грудня — в день, коли Конституційний суд Молдови, як очікується, остаточно підтвердить її перемогу на виборах. На даний момент планується, що інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.

“Нам не можна чекати 24 грудня, щоб провести інавгурацію. За ці два тижні Ігор Додон розорить всю країну”, — заявив в зв’язку з цим віце-спікер парламенту Молдови Олександру Слусар.

Сама Майя Санду, виступаючи перед своїми прихильниками 6 грудня закликала їх вимагати проведення дострокових парламентських виборів. “Ігор Додон не хоче визнавати поразки. Його мета — спровокувати заворушення і хаос в країні і домогтися того, що Молдова опиниться в міжнародній ізоляції!” — підкреслила вона.

У середині листопада в Молдові відбулися вибори президента, на яких перемогла проєвропейськи налаштована Майя Санду. При цьому глава Партії дії і солідарності значно обійшла чинного президента Ігоря Додона, якого багато хто вважає ставлеником Москви.

Головною передвиборною обіцянкою Санду було припинити корупцію в Молдові, яка є сьогодні однією з найбідніших країн в Європі.