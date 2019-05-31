В Молдове примерно каждый пятый житель страны – ребенок

В 2018 году было зарегистрировано 32,6 тысяч живорождений, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости составил 9,2 живорожденных на 1000 жителей. Уровень рождаемости в сельской местности – 10,2% , в городах – 7,9%. На 107 мальчиков родилось 100 девочек.

Средний возраст женщин – "первородок" составляет 25 лет. В сельской местности он меньше – 23,9 года, а в городах чуть выше – 26,8 лет. Каждый пятый ребенок родился вне брака – общее число внебрачных детей составило 21,2%.

Как показывает статистика, в республике растет уровень охвата детей в дошкольном образовании. К концу 2018 года в стране действовало 1484 учреждений дошкольного образования, которые посещали 149,5 тыс. детей. Таким образом охват детей дошкольными учреждениями составил 87,7% . В среднем по стране на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 85 детей, причем в городах – в среднем 100 детей, в то время как в сельской местности – 75 детей. При этом Бельцах на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 115 детей, в Яловенах – 105 детей, в мун. Кишинев – 103 ребенка и в АТО Гагаузия – 101 ребенок. Наименее востребованными оказались детские сады в Леовском районе – 48 детей на 100 мест.

Школьным образованием в 2018 году было охвачено 73,6% детей 7-18 лет. В 1246 учебных заведениях обучалось 334,2 тыс. детей, что 1,2 тысячи меньше, чем годом ранее.



Как сообщал УНН, за шесть лет в Украине зафиксировано более 70 случаев убийств матерью новорожденного ребенка.