В Молдове примерно каждый пятый житель страны – ребенок

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17567 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37227 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109608 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144250 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 10:14 • 124613 просмотра
Актуальное
В Молдове примерно каждый пятый житель страны – ребенок

В Молдове примерно каждый пятый житель страны – ребенок

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Согласно данным статистики, на 1 января 2019 года в Молдове числилось 669,6 тысяч детей до 18 лет – таким образом, примерно каждый пятый житель республики – ребенок. В то же время это на 6,4 тысячи детей меньше, чем годом ранее, сообщает bloknot-moldova.md, передает УНН. 

В 2018 году было зарегистрировано 32,6 тысяч живорождений, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости составил 9,2 живорожденных на 1000 жителей. Уровень рождаемости в сельской местности – 10,2% , в городах – 7,9%. На 107 мальчиков родилось 100 девочек.

Средний возраст женщин – "первородок" составляет 25 лет. В сельской местности он меньше – 23,9 года, а в городах чуть выше – 26,8 лет. Каждый пятый ребенок родился вне брака – общее число внебрачных детей составило 21,2%.

Как показывает статистика, в республике растет уровень охвата детей в дошкольном образовании. К концу 2018 года в стране действовало 1484 учреждений дошкольного образования, которые посещали 149,5 тыс. детей. Таким образом охват детей дошкольными учреждениями составил 87,7% . В среднем по стране на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 85 детей, причем в городах – в среднем 100 детей, в то время как в сельской местности – 75 детей. При этом Бельцах на 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 115 детей, в Яловенах – 105 детей, в мун. Кишинев – 103 ребенка и в АТО Гагаузия – 101 ребенок. Наименее востребованными оказались детские сады в Леовском районе – 48 детей на 100 мест.

Школьным образованием в 2018 году было охвачено 73,6% детей 7-18 лет. В 1246 учебных заведениях обучалось 334,2 тыс. детей, что 1,2 тысячи меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УНН, за шесть лет в Украине зафиксировано более 70 случаев убийств матерью новорожденного ребенка

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