У Молдові приблизно кожен п'ятий житель країни - дитина

У 2018 році було зареєстровано 32,6 тисяч живонароджених, що на 4,3% менше, ніж в попередньому році. Рівень народжуваності склав 9,2 живонароджених на 1000 жителів. Рівень народжуваності в сільській місцевості - 10,2%, у міських поселеннях - 7,9%. На 107 хлопчиків народилося 100 дівчаток.

Середній вік жінок - "першородок" становить 25 років. У сільській місцевості він менше - 23,9 року, а в містах трохи вище - 26,8 років. Кожна п'ята дитина народилася поза шлюбом - загальне число позашлюбних дітей склало 21,2%.

Як показує статистика, в республіці зростає рівень охоплення дітей в дошкільній освіті. До кінця 2018 року в країні діяло 1484 закладів дошкільної освіти, які відвідували 149,5 тис. дітей. Таким чином охоплення дітей дошкільними установами склало 87,7%. В середньому по країні на 100 місць в дошкільних установах припадає 85 дітей, причому в містах - в середньому 100 дітей, в той час як в сільській місцевості - 75 дітей. При цьому Бєльцях на 100 місць в дошкільних установах припадає 115 дітей, в Яловенах - 105 дітей, в мун. Кишинів - 103 дитини і в АТО Гагаузія - 101 дитина. Найменш популярними виявилися дитячі сади в Леовський районі - 48 дітей на 100 місць.

Шкільною освітою в 2018 році було охоплено 73,6% дітей 7-18 років. У 1246 навчальних закладах навчалося 334,2 тис. дітей, що 1,2 тисячі менше, ніж роком раніше.



Як повідомляв УНН, за шість років в Україні зафіксовано понад 70 випадків вбивств матір'ю новонародженої дитини .