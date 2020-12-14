В МХП рассказали о катастрофическом состоянии украинских грунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время конференции "Национальный вызов: деградация грунтов или восстановление их плодородия?", представители МХП рассказали о здоровых грунтах, которые нужны украинскому бизнесу и людям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"В Украине земля - одно из основных национальных богатств. Украина имеет уникальный грунтовой покров - более 60% ее площади занято черноземными грунтов, которые по характеристикам не имеют себе равных. Однако состояние грунтов нуждается в улучшении, а восстановление их плодородия - в государственном подходе. Ведь в последние годы доминировала несбалансированная дефицитная система земледелия. Придерживаться и в дальнейшем такого подхода к плодородию недопустимо", - отметили в пресс-службе МХП.
Во время открытия конференции Александр Домбровский - заместитель председателя правления МХП и Председатель правления Global 100% RE Ukraine отметил, что почвы ежегодно теряют свое плодородие из-за несбалансированной системы земледелия и структурных изменений в аграрной сфере.
"Однако проблема деградации грунтов, как и экологические проблемы, имеет глобальный характер. Только за один 2020 год, по состоянию на 10 декабря, в мире в результате негативного влияния на окружающую среду: потеряно лесов - 4898893 га, эродированно земель - 6595235 га, опустено - 11303994 га. Это ужасные тенденции. ЕС взял новый курс на "озеленение" экономики, анонсировав реализацию нового соглашения European Green Deal. И это не только об экологии и возобновляемой энергетике, новая политика предусматривает сокращение пестицидной и минеральной нагрузки на 50% и стремление к употреблению как можно более здоровой пищи", - сказал он.
Во время мероприятия были представлены успешные примеры таких украинских компаний как МХП, БТУ-центр, Органик-Д, органического хозяйства "ПСП им. Шевченко". Украинская ассоциации фермеров также рассказала о своем опыте и подчеркнула необходимость противодействия деградации земель и восстановлению их плодородия.
Опыт МХП по использованию органических удобрений представил руководитель агрономического отдела Виктор Марценюк в котором отметил, что МХП имеет существенное преимущество для восстановления плодородия почв - это наличие достаточного количества органического сырья после птицефабрик и животноводческих ферм.
"В то время, когда содержание гумуса в грунтах имеет динамику к уменьшению в нашей стране, а объемы внесения органических удобрений в Украине катастрофически падают, наша компания накопила определенный положительный опыт их применения. На разных земельных участках мы применяем следующие системы питания: минеральная, органо-минеральная и чисто органическая", - сказал он.