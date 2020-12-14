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У МХП розповіли про катастрофічний стан українських ґрунтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час конференції “Національний виклик: деградація ґрунтів чи відновлення їх родючості?”, представники МХП розповіли про здорові ґрунти, які потрібні українському бізнесу та людям, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

У МХП розповіли про катастрофічний стан українських ґрунтів

“В Україні земля — одне з основних національних багатств. Україна має унікальний ґрунтовий покрив — більше 60 % її площі зайнято чорноземними ґрунтами, які за характеристиками не мають собі рівних. Проте стан ґрунтів потребує покращення, а відновлення їх родючості — державницького підходу. Адже протягом останніх років домінувала незбалансована дефіцитна система землеробства. Зберігати й надалі такий підхід до родючості неприпустимо”, — зауважили в пресслужбі МХП.

Під час відкриття конференції Олександр Домбровський — заступник Голови правління МХП та Голова правління Global 100% RE Ukraine зазначив, що ґрунти щороку втрачають свою родючість через незбалансовану систему землеробства та структурні зміни в аграрній сфері.

“Проте проблема деградації ґрунтів, як і екологічні проблеми, має глобальний характер. Лише за один 2020 рік, станом на 10 грудня, у світі внаслідок негативного впливу на довкілля: втрачено лісів — 4 898 893 Га, еродовано земель — 6 595 235 Га, опустено — 11 303 994 Га. Це жахливі тенденції. ЄС взяв новий курс на „озеленення“ економіки, анонсувавши реалізацію нової угоди European Green Deal. І це не тільки про екологію та відновлювану енергетику, нова політика передбачає скорочення пестицидного та мінерального навантаження на 50% та прагнення до вживання якомога більш здорової їжі”, — сказав він.

Під час заходу були презентовані успішні приклади таких українських компаній як МХП, БТУ-центр, Органік-Д, органічного господарства “ПСП ім. Шевченка”. Українські асоціації фермерів також розповіли про свій досвід та наголосили на необхідності протидії деградації земель та відновленню їх родючості.

Досвід МХП з використання органічних добрив презентував керівник агрономічного відділу Віктор Марценюк у якому зазначив, що МХП має суттєву перевагу для відновлення родючості ґрунтів — це наявність достатньої кількості органічної сировини після птахофабрик та тваринницьких ферм.

“В той час, коли вміст гумусу в ґрунтах має динаміку до зменшення в нашій країні, а обсяги внесення органічних добрив в Україні катастрофічно падають, наша компанія накопичила певний позитивний досвід їх застосування. На різних земельних ділянках ми застосовуємо наступні системи живлення: мінеральна, органо-мінеральна та чисто органічна”, — сказав він.

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