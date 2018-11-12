Смела без газа, но чрезвычайное положение не объявляли - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в городе Смела Черкасской области не вводили. Об этом УНН сообщили в отделе по вопросам гражданской защиты и оборонной работы исполнительного комитета Смелянского городского совета.
"Решение о введении чрезвычайного положения в Смеле не принималось. Нет указа Президента, решения Верховной Рады. Аварийной ситуации в Смеле нет. У нас просто нет лимитов газа. Это чрезвычайное происшествие, которое может привезти к чрезвычайной ситуации", – отметили в отделе.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, из-за отсутствия отопления в городе введут чрезвычайное положение.
Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.