Смела без газа, но чрезвычайное положение не объявляли - горсовет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107092 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114094 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151950 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145933 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137197 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128539 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172330 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Смела без газа, но чрезвычайное положение не объявляли - горсовет

Смела без газа, но чрезвычайное положение не объявляли - горсовет

Киев  •  УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в городе Смела Черкасской области не вводили. Об этом УНН сообщили в отделе по вопросам гражданской защиты и оборонной работы исполнительного комитета Смелянского городского совета.

"Решение о введении чрезвычайного положения в Смеле не принималось. Нет указа Президента, решения Верховной Рады. Аварийной ситуации в Смеле нет. У нас просто нет лимитов газа. Это чрезвычайное происшествие, которое может привезти к чрезвычайной ситуации", – отметили в отделе.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, из-за отсутствия отопления в городе введут чрезвычайное положение.

Напомним, в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

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