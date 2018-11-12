Сміла без газу, але надзвичайний стан не оголошували - міськрада

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Надзвичайний стан через відсутність опалення у місті Сміла Черкаської області не запроваджували. Про це УНН повідомили у відділі з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого комітету Смілянської міської ради.

"Рішення про введення надзвичайного стану у Смілі ніхто не приймав. Немає указу Президента, рішення Верховної Ради. Аварійної ситуації в Смілі немає. У нас просто немає лімітів газу. Це надзвичайна подія, яка може привезти до надзвичайної ситуації", – зазначили у відділі.

Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що від сьогодні, 12 листопада, через відсутність опалення у місті запровадять надзвичайний стан.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю тепла 11 шкіл у місті Сміла Черкаської області призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання.

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