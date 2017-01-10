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В горсовете Харькова проводятся следственные действия

В горсовете Харькова проводятся следственные действия

Киев • УНН

 • 7215 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Харьковском городском совете правоохранители проводят следственные действия. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Это следственные действия. Люди, которые задействованы, они не выходят. Обысками это назвать трудно, потому что, насколько я понимаю, документации они не имеют", - сообщил Ю.Сидоренко на вопрос журналиста, проводятся ли следственные действия в Харьковском горсовете.

При этом он не смог уточнить, о каких именно следственных действиях в рамках какого уголовного производства идет речь.

"По факту будет понятно, что это было: обыски, изъятия и т.д. Пока - это следственные действия", - добавил он.

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