В горсовете Харькова проводятся следственные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Харьковском городском совете правоохранители проводят следственные действия. Об этом в комментарии УНН сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
"Это следственные действия. Люди, которые задействованы, они не выходят. Обысками это назвать трудно, потому что, насколько я понимаю, документации они не имеют", - сообщил Ю.Сидоренко на вопрос журналиста, проводятся ли следственные действия в Харьковском горсовете.
При этом он не смог уточнить, о каких именно следственных действиях в рамках какого уголовного производства идет речь.
"По факту будет понятно, что это было: обыски, изъятия и т.д. Пока - это следственные действия", - добавил он.