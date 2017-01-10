У міськраді Харкова проводяться слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Харківській міській раді правоохоронці проводять слідчі дії. Про це у коментарі УНН повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
"Це слідчі дії. Люди, які задіяні, вони не виходять. Обшуком це назвати важко, тому що, наскільки я розумію, документації вони не мають", - повідомив Ю.Сидоренко на запитання журналіста, чи проводяться слідчі дії в Харківській міськраді.
При цьому він не зміг уточнити, про які саме слідчі дії і в рамках якого кримінального провадження йдеться.
"По факту буде зрозуміло, що це було: обшуки, вилучення і т.д. Поки що - це слідчі дії", - додав він.