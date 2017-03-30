В миссии ОБСЕ насчитывается 720 наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас миссия насчитывает 720 наблюдателей, из которых 608 работают на востоке Украины. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Сейчас миссия насчитывает 720 наблюдателей, из которых 608 работают на Востоке. Кроме того у нас 338 местных работников и 93 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ в Украине", - сообщил А.Хуг.
Напомним, по данным СММ ОБСЕ, количество взрывов на Донбассе снизилась на 60%.