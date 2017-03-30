В миссии ОБСЕ насчитывается 720 наблюдателей

"Сейчас миссия насчитывает 720 наблюдателей, из которых 608 работают на Востоке. Кроме того у нас 338 местных работников и 93 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ в Украине", - сообщил А.Хуг.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, количество взрывов на Донбассе снизилась на 60%.