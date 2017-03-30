У місії ОБСЄ налічується 720 спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Наразі місія налічує 720 спостерігачів, з яких 608 працюють на сході України. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Наразі місія налічує 720 спостерігачів, з яких 608 працюють на Сході. Крім того в нас 338 місцевих працівників та 93 інших міжнародних працівників,які працюють у СММ ОБСЄ в Україні", - повідомив А.Хуг.
Нагадаємо, за даними СММ ОБСЄ, кількість вибухів на Донбасі знизилася на 60%.