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У місії ОБСЄ налічується 720 спостерігачів

У місії ОБСЄ налічується 720 спостерігачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Наразі місія налічує 720 спостерігачів, з яких 608 працюють на сході України. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"Наразі місія налічує 720 спостерігачів, з яких 608 працюють на Сході. Крім того в нас 338 місцевих працівників та 93 інших міжнародних працівників,які працюють у СММ ОБСЄ в Україні", - повідомив А.Хуг.

Нагадаємо, за даними СММ ОБСЄ, кількість вибухів на Донбасі знизилася на 60%.

Українські Національні Новини

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