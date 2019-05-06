В Минюсте назвали зарплату Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В марте 2019 года министру юстиции Украины Павлу Петренко была начислена зарплата в размере 42 514 грн. При этом, полученная сумма после уплаты налогов составила 34 224 грн. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"Заработная плата министра юстиции Петренко П.Д. в марте 2019 года начисленная в размере 42 514,68 грн, в том числе: должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, как государственному эксперту по вопросам тайн, надбавка за интенсивность труда, индексация заработной платы. Полученная сумма после уплаты налогов - 34 224,32 грн", - говорится в ответе.
По данным министерства, средний размер зарплаты работников органов юстиции в 2019 году составляет около 11 700 грн.
Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко в прошлом году получил около 2,4 млн грн дохода от зарплаты и процентов по банковскому вкладу. Также он задекларировал иконы, картины и коллекцию гравюр.