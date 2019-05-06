У Мін’юсті назвали зарплату Петренка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У березні 2019 року міністру юстиції України Павлу Петренку була нарахована зарплата у розмірі 42 514 грн. При цьому, отримана сума після сплати податків склала 34 224 грн. Про це повідомили у відділі прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України у відповідь на запит журналіста УНН.
"Заробітна плата міністра юстиції Петренка П.Д. у березні 2019 року нарахована у розмірі 42 514,68 грн, у тому числі: посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, як державному експерту з питань таємниць, надбавка за інтенсивність праці, індексація заробітної плати. Отримана сума після сплати податків – 34 224,32 грн", - йдеться у відповіді.
За даними міністерства, середній розмір зарплати працівників органів юстиції у 2019 році складає близько 11 700 грн.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Павло Петренко минулого року отримав близько 2,4 млн грн доходу від зарплати і відсотків за банківським вкладом. Також він задекларував ікони, картини і колекцію гравюр.