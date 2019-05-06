У Мін’юсті назвали зарплату Петренка

КИЇВ. 6 травня. УНН. У березні 2019 року міністру юстиції України Павлу Петренку була нарахована зарплата у розмірі 42 514 грн. При цьому, отримана сума після сплати податків склала 34 224 грн. Про це повідомили у відділі прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України у відповідь на запит журналіста УНН.