В прошлом году больше всего денег в Украину перевели из США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. За 2018 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено в Украине - 2301 млн долл. США в эквиваленте. Чаще всего деньги попадали в страну с США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
За 2018 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено:
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- в Украине - 2301 млн долл. США в эквиваленте (28,28% от общей суммы переводов)
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- за пределы Украины - 294 млн долл. США в эквиваленте (3,61% от общей суммы переводов)
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В пределах Украины - 150,53 млн грн или 5541 млн долл. США в эквиваленте (68,11% от общей суммы переводов).
Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств - резидентов США: 82% - в Украине и 98% - из Украины.
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украине:
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- из США - 17%;
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- из Израиля - 13%;
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- из России - 9%;
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- из Италии - 8%;
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- из Польши - 7%;
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- из других стран (221 стран) - 46%;
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Как сообщал УНН, темпы роста денежных переводов от трудовых мигрантов замедлятся в 2019-2021 годах.
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Кроме того, Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% - до 12,2 млрд долл. с 11,6 млрд долл. в 2018 году.