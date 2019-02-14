В прошлом году больше всего денег в Украину перевели из США

КИЕВ. 14 февраля. УНН. За 2018 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено в Украине - 2301 млн долл. США в эквиваленте. Чаще всего деньги попадали в страну с США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.