У минулому році найбільше грошей в Україну переказали з США

За 2018 рік з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переказано:



в Україну – 2 301 млн дол. США в еквіваленті (28,28% від загальної суми переказів);



за межі України – 294 млн дол. США в еквіваленті (3,61% від загальної суми переказів);



В межах України – 150,53 млрд грн або 5 541 млн дол. США в еквіваленті (68,11% від загальної суми переказів).



Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 82% – в Україну та 98 % – з України.

Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився наступним чином: в Україну:



з США – 17%;



з Ізраїлю – 13%;



з Росії – 9%;



з Італії – 8%;



з Польщі – 7%;



з інших країн (221 країн) – 46%;



Як повідомляв УНН, темпи зростання грошових переказів від трудових мігрантів сповільняться у 2019-2021 роках.

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Крім того, Національний банк України прогнозує зростання обсягів грошових переказів в Україну від трудових мігрантів у 2019 році на 5% - до 12,2 млрд дол. із 11,6 млрд дол. у 2018 році.