В Минцифры сообщили, имеет ли Украина доступные частоты для внедрения 5G

"Для того, чтобы вводить использование любой мобильной технологии, необходимы свободные частоты. На сегодняшний день, к сожалению, в Украине доступна примерно половина частот от тех, которые используют европейские операторы", - отметил замминистра.

Также Шелест сообщил, что уже в этом месяце будет сформирована группа, которая изучит использование радиочастотных ресурсов в Украине. Именно она и сообщит, какие частоты можно освободить, чтобы создать дополнительный объем для технологии 5G.

"Последний год мы работали над тем, чтобы ускорить распространение интернета и сделать его доступным для каждого украинца. Наша цель - чтобы через 3 года каждый украинец мог получать все государственные услуги онлайн. И это невозможно без доступа к скоростному интернету. Мы рассчитываем на то, что через 3 года 95% украинцев будут иметь возможность пользоваться скоростным качественным интернетом. Если они будут у себя дома, то это подключение с помощью оптических технологий, если они в пути - это подключение с помощью мобильного интернета. Именно для этого мы в прошлом году работали над введением технологии 4G. К середине 2022 года доступность мобильного скоростного интернета будет у 90% населения у каждого из операторов", - отметил Шелест.

Заместитель Министра цифровой трансформации также отметил, что в Украине не хотят отставать от Европы, где по плану в каждом городе до 2025 года должно быть покрытие 5G.

Напомним, что сегодня Кабинет министров Украины одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на который операторы уже смогут покупать через год-полтора.