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У Мінцифри повідомили, чи має Україна доступні частоти для запровадження 5G

У Мінцифри повідомили, чи має Україна доступні частоти для запровадження 5G

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. На сьогоднішній день в Україні доступна приблизно половина частот від тих, що необхідні для запровадження покриття 5G. Про це під час брифінгу розповів заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест, передає кореспондент УНН.

"Для того, щоб запроваджувати використання будь-якої мобільної технології, необхідні вільні частоти. На сьогодні, на жаль, в Україні доступна приблизно половина частот від тих, які використовують європейські оператори", - зазначив заступник міністра.

Також Шелест повідомив, що вже у цьому місяці буде сформовано групу, яка вивчить використання радіочастотних ресурсів в Україні. Саме вона й повідомить, які частоти можна звільнити, щоб створити додатковий обсяг для технології 5G.

"Останній рік ми працювали над тим, щоб пришвидшити розповсюдження інтернету й зробити його доступним для кожного українця. Наша мета — щоб через 3 роки кожен українець мав змогу отримувати всі державні послуги онлайн. І це неможливо без доступу до швидкісного інтернету. Ми розраховуємо на те, що через 3 роки 95% українців матимуть можливість користуватися швидкісним якісним інтернетом. Якщо вони будуть у себе вдома, то це підключення за допомогою оптичних технологій, якщо вони у дорозі — це підключення за допомогою мобільного інтернету. Саме для того ми минулого року працювали над запровадженням технології 4G. До середини 2022 року доступність мобільного швидкісного інтернету буде у 90% населення у кожного з операторів", - зазначив Шелест.

Заступник Міністра цифрової трансформації також відзначив, що в Україні не хочуть відставати від Європи, де за планом у кожному місті до 2025 року має бути покриття 5G.

Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів України схвалив план роботи над запровадженням в Україні 5G, ліцензію на який оператори вже зможуть купувати через рік-півтора.

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