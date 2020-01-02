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В Минсоцполитики рассказали о субсидиях зарегистрированным по разным адресам супругам

В Минсоцполитики рассказали о субсидиях зарегистрированным по разным адресам супругам

Киев  •  УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Министерстве социальной политики сообщили, что в случае, если супруги зарегистрированы по разным адресам, субсидия назначается, и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов, независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Минсоцполитики объясняют, что в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина №848, жилищная субсидия назначается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

"В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), на которых рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

Так, при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

"Таким образом, субсидия назначается, и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов, независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет", - разъяснили в министерстве.

Напомним, с 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

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