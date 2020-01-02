У Мінсоцполітики розповіли про субсидії зареєстрованим за різними адресами чоловіку і дружині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що у випадку, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами, субсидія призначається, і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У Мінсоцполітики пояснюють, що відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну №848, житлова субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.
"До складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії", - йдеться у повідомленні.
Так, під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
"Таким чином, субсидія призначається, і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років", - роз’яснили у міністерстві.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.