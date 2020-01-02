У Мінсоцполітики розповіли про субсидії зареєстрованим за різними адресами чоловіку і дружині

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що у випадку, якщо чоловік і дружина зареєстровані за різними адресами, субсидія призначається, і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя, незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.