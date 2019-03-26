В Минсоцполитики рассматривают возможность выплат субсидий через все банки

"Есть определенная сложность с выплатой субсидии тем, кто не является пенсионером. Открыть 1,2 миллиона счетов для этих людей одновременно - достаточно сложно, поэтому "Ощадбанк" реализует это с помощью услуги "Быстрая копейка", когда вы обращаетесь в банк, и они вам сразу выплачивают наличные", - отметил министр.

По его словам, субсидианты среди непенсионерив по желанию могут открыть счет в "Сбербанке", чтобы получать монетизированного субсидию на карту и не ходить ежемесячно в отделение финучреждения.

"В дальнейшем, возможно, будут варианты, когда люди смогут и в других банках (получать средства на субсидию - ред.), когда эксперимент закончится и мы перейдем на постоянную основу, возможно, эта процедура более совершенной", - пояснил Рева.

Напомним, по состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млрд гривен.

По состоянию на 19 марта субсидию в денежной форме получает 3,5 миллиона хозяйств. Средний размер выплат составляет 1676 гривен.