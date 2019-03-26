У Мінсоцполітики розглядають можливість виплат субсидій через всі банки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство соціальної політики розглядають можливість розширити можливість отримання монетизованої субсидії на рахунки й в інших, не тільки в "Ощадбанку", банках. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Є певна складність із виплатою субсидії тим, хто не є пенсіонером. Відкрити 1,2 мільйони рахунків для цих людей одночасно – достатньо складно, тому "Ощадбанк" реалізує це за допомогою послуги "Швидка копійка", коли ви звертаєтесь у банк, і вони вам одразу виплачують готівку", - зазначив міністр.
За його словами, субсидіанти серед непенсіонерів за бажанням можуть відкрити рахунок в "Ощадбанку", щоб отримувати монетизовану субсидію на картку й не ходити щомісяця до відділення фінустанови.
"У подальшому, можливо, будуть варіанти, коли люди зможуть і в інших банках (отримувати кошти на субсидію – ред.), коли експеримент закінчиться і ми перейдемо на постійну основу, можливо, буде ця процедура більш досконалою", - пояснив Рева.
Нагадаємо, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.
Станом на 19 березня субсидію у грошовій формі отримує 3,5 мільйони господарств. Середній розмір виплат становить 1 676 гривень.