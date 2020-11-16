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В Минсоц рассказали, кто получит повышение пенсии в декабре

В Минсоц рассказали, кто получит повышение пенсии в декабре

Киев  •  УНН

 • 41191 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В декабре повышение пенсии до 1769 грн состоится у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышение в сентябре. Об этом сказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Это (повышение пенсии для 1,6 млн пенсионеров в сентябре - ред.) получили те, кто имеет страховой стаж 30-35 (лет - ред.), соответственно, женщины и мужчины. И у которых пенсия меньше 2000 грн. Соответственно, до 2000 у них было повышение. В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн и, соответственно, та категория, которая повышение получила в сентябре-месяце, она не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньше стаж. Помимо повышения минимальной пенсии. Кроме того, помимо повышения минимальной пенсии, соответственно, будет повышение надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума", - сообщил советник министра.

Он отметил, что если человек имеет надбавку, то ее размер также повысят.

"Насколько минимальная пенсия повышается? С 1712 до 1769 грн. И если, например, участник боевых действий имеет надбавку к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то такое же соответствующее повышение он получит с декабря-месяца, то есть, 25% этого возрастет... расти будет и максимальная пенсия, потому что максимальная пенсия - 10 прожиточных минимумов. То есть, соответственно, с декабря-месяца она также возрастет", - добавил Шамбир.

По его словам, 17 тыс. 120 грн, а именно такой размер у максимальной пенсии, получают несколько тысяч человек. Для этого нужно иметь зарплату на уровне 15 минимальных заработных плат - 75 тыс. грн и стаж в 35 лет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Украине через 15 лет могут исчезнуть пенсии.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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