У Мінсоці розповіли, хто отримає підвищення пенсії у грудні

"Це (підвищення пенсії для 1,6 млн пенсіонерів у вересні - ред.) отримали ті, хто має страховий стаж 30-35 (років - ред.), відповідно, жінки і чоловіки. І у яких пенсія менше ніж 2000 грн. Відповідно, до 2000 у них було підвищення. У грудні підвищення прожиткового мінімуму із 1712 до 1769 грн і, відповідно, та категорія, яка підвищення отримала у вересні-місяці, вона не підпадає під це підвищення у грудні, тому що це ті, хто має менший стаж. Крім підвищення мінімальної пенсії. Крім того, крім підвищення мінімальної пенсії, відповідно, буде підвищення надбавок і підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму”, - повідомив радник міністра.

Він зазначив, що якщо людина має надбавку, то її розмір також підвищать.

"Наскільки мінімальна пенсія підвищується? З 1712 до 1769 грн. І якщо, наприклад, учасник бойових дій має надбавку до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, то таке ж відповідне підвищення він отримає з грудня-місяця, тобто, 25% цього зросте… Рости буде і максимальна пенсія, тому що максимальна пенсія - 10 прожиткових мінімумів. Тобто, відповідно, з грудня-місяця вона також зросте", - додав Шамбір.

За його словами, 17 тис. 120 грн, а саме такий розмір у максимальної пенсії, отримують кілька тисяч осіб. Для цього потрібно мати зарплату на рівні 15 мінімальних заробітних плат - 75 тис. грн та стаж у 35 років.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Україні через 15 років можуть зникнути пенсії.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні спростили виплату пенсій та соцдопомог через пошту.