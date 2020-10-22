Зеленський пояснив, чому в Україні через 15 років можуть зникнути пенсії

"Я б з розумінням ставився до того, що сказав Прем’єр. Прем’єр мав на увазі, що молодь, у тій ситуації, в якій знаходилась і знаходиться Україна, молодь виїжджає. Старіє країна, старіє поколіннями. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців, не буде кому сплачувати податків? Тому він каже, якщо не буде підприємств, не будуть нормальні, ліберальні, лояльні умови, включаючи вільні економічні зони – якщо цього не буде, хто буде сплачувати податки? Не буде кому – не буде пенсій. Ось що він має на увазі", - сказав Преидент.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.