В Україні спростили виплату пенсій та соцдопомог через пошту

“Національний банк України спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це рішення дозволить операторам поштового зв’язку безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під час ідентифікації та верифікації, запевнили у НБУ.

Зазначається, що відтепер працівник поштового оператора під час виплати на суму від 5 тис. до 30 тис. грн для ідентифікації та верифікації має лише звірити ідентифікаційні дані клієнта із зазначеними даними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звіряння і клієнт, і представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах. Виплатні документи мають бути оформлені належним чином та зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг.

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