В Минске ввели налог на бег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В конце января текущего года в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому белорусам нужно платить за массовые забеги. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель коммерческих спецпроектов белорусского портала TUT.by Александр Демидович, передает УНН.
"Добегались... Как-то упустил из вида, но в конце января было принято постановление №49, которое затрагивает порядок проведения массовых мероприятий. Суть сего документа – мзда за охрану (непонятно от кого и зачем), за медицинское обслуживание (хотя за это платили и раньше), за уборку территории (хотя уборка и раньше была в обязанностях организаторов)", - написал он.
Размер налога - достаточно высок, продолжил Демидович.
"Например, за Онкомарафон, социальный и некоммерческий проект, в котором в этом году планировалось участие 3000 бегунов, нужно заплатить 250 базовых величин – 6375 белорусских рублей.
Извините, но проект некоммерческий, и это едва ли бюджет всего проекта в 2018 году. И еще больше возникает вопрос, за что мы должны платить? За то, что и так оплачивается из наших налогов?" - отметил он.
Согласно новым законодательным изменениям, за любую тренировку бегового клуба, на которую собираются до 15 человек, нужно заплатить 25 базовых величин – 637,5 белорусских рублей, написал Демидович.
Справка: Базовая величина - специальный экономический показатель, с помощью которого рассчитываются пенсии, пособия, налоги и многие другие платежи.
Отметим, что спортсменов довольно часто обвиняют в неуплате налогов. К примеру, известного футболиста, нападающего ПСЖ Неймара заподозрили в неуплате налога с гонорара в 64,4 млн евро.
А экс-игрок столичного клуба "Динамо" Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн.
В целом, "Динамо" также подозревают в искусственной минимизации своих налоговых отчислений в бюджет путем декларации зарплат футболистов на уровне всего 18-20 тис. грн в месяц.
По оценкам Андрея Павловского, за последние 5 лет "Динамо" могло не доплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.
Напомним, что в ГФС запросили от "Динамо" пояснений по неуплате налогов с зарплаты экс-динамовца Ленса.