В Минске ввели налог на бег

КИЕВ. 18 марта. УНН. В конце января текущего года в Беларуси вступило в силу постановление, следуя которому белорусам нужно платить за массовые забеги. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель коммерческих спецпроектов белорусского портала TUT.by Александр Демидович, передает УНН.