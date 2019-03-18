У Мінську ввели податок на біг

"Добігались... Якось випустив з виду, але в кінці січня було ухвалено постанову №49, яка зачіпає порядок проведення масових заходів. Суть цього документа - винагорода за охорону (незрозуміло від кого і навіщо), за медичне обслуговування (хоча за це платили і раніше), за прибирання території (хоча прибирання і раніше було в обов'язках організаторів)", - написав він.

Розмір податку - досить високий, продовжив Демидович.

"Наприклад, за Онкомарафон, соціальний і некомерційний проект, в якому в цьому році планувалася участь 3000 бігунів, потрібно заплатити 250 базових величин - 6375 білоруських рублів.

Вибачте, але проект некомерційний, і це ледве бюджет всього проекту у 2018 році. І ще більше виникає питання, за що ми повинні платити? За те, що і так оплачується з наших податків?"- зазначив він.

Згідно з новими законодавчими змінами, за будь-яке тренування бігового клубу, на яке збираються до 15 осіб, потрібно заплатити 25 базових величин - 637,5 білоруських рублів, написав Демидович.

Довідка: Базова величина - спеціальний економічний показник, за допомогою якого розраховуються пенсії, допомоги, податки і багато інших платежів.

Зазначимо, що спортсменів досить часто звинувачують у несплаті податків. Наприклад, відомого футболіста, нападника ПСЖ Неймара запідозрили у несплаті податку з гонорару в 64,4 млн євро.

А екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн.

У цілому, "Динамо" також підозрюють у штучній мінімізації своїх податкових відрахувань до бюджету шляхом декларації зарплат футболістів на рівні всього 18-20 тис. грн в місяць.

За оцінками Андрія Павловського, за останні 5 років, "Динамо" могло не доплатити в Пенсійний фонд України понад 440 млн грн.

Нагадаємо, що в ДФС запросили від "Динамо" пояснень щодо несплати податків з зарплати екс-динамівця Ленса.