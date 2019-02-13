В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
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"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.
Напомним, ранее сегодня в Минске на заседание собрались рабочие подгруппы по Донбассу.