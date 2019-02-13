В Минске собрались рабочие подгруппы по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
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"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в МИД Беларуси в Twitter.
Напомним, 13 февраля трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет заседание в Минске.