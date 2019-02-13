У Мінську розпочалася зустріч контактної групи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу білоруського зовнішньополітичного відомства.
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"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в МЗС Білорусі в Twitter.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Мінську на засідання зібралися робочі підгрупи щодо Донбасу.