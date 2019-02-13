У Мінську розпочалася зустріч контактної групи щодо Донбасу

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"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в МЗС Білорусі в Twitter.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Мінську на засідання зібралися робочі підгрупи щодо Донбасу.