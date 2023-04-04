В Минреинтеграции призвали украинских граждан на ВОТ выехать в третьи страны или готовиться

Цитата

“На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. Оккупационные чиновники еще имеют немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборационистов. Но, это уже как получится. Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей”, – написала она в своем Телеграм.

Дополнение

На Донетчине объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населённом пункте.