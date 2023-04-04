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В Минреинтеграции призвали украинских граждан на ВОТ выехать в третьи страны или готовиться

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала граждан с временно-оккупированных территорий выехать в третьи страны, передает УНН.

Цитата

“На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. Оккупационные чиновники еще имеют немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборационистов. Но, это уже как получится. Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей”, – написала она в своем Телеграм.

Дополнение

На Донетчине объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населённом пункте.

Украинские Национальные Новости

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