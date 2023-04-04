У Мінреінтеграції закликали українських громадян на ТОТ виїхати до третіх країн або готуватися

Цитата

“На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде. Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей”, – написала вона у своєму Телеграм.

Доповнення

На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті.