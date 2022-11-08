В Минреинтеграции рассказали, где получить продовольственную помощь

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Продовольственная помощь оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе внутренне перемещенным лицам, пенсионерам и состоящим на учете в территориальных центрах соцобслуживания. В Минреинтеграции рассказали, где ее получить на западе Украины, передает УНН.