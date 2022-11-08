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В Минреинтеграции рассказали, где получить продовольственную помощь

Киев • УНН

 • 241719 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Продовольственная помощь оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе внутренне перемещенным лицам, пенсионерам и состоящим на учете в территориальных центрах соцобслуживания. В Минреинтеграции рассказали, где ее получить на западе Украины, передает УНН.

Где получить информацию о выдаче продовольственных наборов:

  • Помощь можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или в громадах.
  • При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий статус ВПЛ и идентификационный код.
  • Минреинтеграции подготовило перечень горячих линий западных областей, где находится больше всего ВПЛ. В колл-центрах областных военных администраций можно получить исчерпывающую консультацию и узнать, когда и где именно будут выдавать помощь.

Горячие линии ОВА по вопросам выдачи гуманитарной помощи:

 Львовская область – (032) 259 60 31.

Ровенская область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25.

Ивано-Франковская область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31.

Волынская область – +38(096)881-80-91.

Черновицкая область – 0800335047.

Закарпатская область – +38(096)284-33-68.

Также напоминаем, что работает горячая линия Уполномоченного по ВПЛ: +38 (066) 813-62-39.

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