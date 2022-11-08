У Мінреінтеграції розповіли де отримати продовольчу допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам і тим, хто перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування. У Мінреінтеграції розповіли де її отримати на заході України, передає УНН.
Де отримати інформацію щодо видачі продовольчих наборів:
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- Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах або ж у громадах.
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- При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення чи документ, який засвідчує особу, документ, що засвідчує статус ВПО, й ідентифікаційний код.
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- Мінреінтеграції підготувало перелік гарячих ліній західних областей, де перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових адміністрацій можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де саме видаватимуть допомогу.
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Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги:
Львівська область – (032) 259 60 31.
Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25.
Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31.
Волинська область – +38 (096) 881-80-91.
Чернівецька область – 0 800 335 047.
Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68.
Також нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.