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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Мінреінтеграції розповіли де отримати продовольчу допомогу

У Мінреінтеграції розповіли де отримати продовольчу допомогу

Київ • УНН

 • 241719 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам і тим, хто перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування. У Мінреінтеграції розповіли де її отримати на заході України, передає УНН.

Де отримати інформацію щодо видачі продовольчих наборів:

  • Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах або ж у громадах.
  • При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення чи документ, який засвідчує особу, документ, що засвідчує статус ВПО, й ідентифікаційний код.
  • Мінреінтеграції підготувало перелік гарячих ліній західних областей, де перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових адміністрацій можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де саме видаватимуть допомогу.

Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги:

 Львівська область – (032) 259 60 31.

Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25.

Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31.

Волинська область – +38 (096) 881-80-91.

Чернівецька область – 0 800 335 047.

Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68.

Також нагадуємо, що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.

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