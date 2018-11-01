В Минпромторге РФ не исключают корректировки санкций против Украины

"В ведомстве подчеркнули, что в рамках вышеуказанных полномочий будет осуществляться оперативный мониторинг и, при необходимости, корректировка введенных ограничений", - отметили в издании.



При этом ресурс также добавил, что на Минпромторг России была возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния от введенных экономических мер на деятельность российских организаций.

Также российские законодатели разработали механизм предоставления временных изъятий для обеспечения интересов российских компаний. Так, при необходимости у Минпромторга России будет "возможность задействовать данный механизм в тех случаях, когда осуществление той или иной внешнеэкономической операции отвечает интересам Российской Федерации".

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.



Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.



Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.



В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.