У Мінпромторгу РФ не виключають коригування санкцій проти України

"У відомстві підкреслили, що в рамках вищевказаних повноважень буде здійснюватися оперативний моніторинг і, при необхідності, коригування введених обмежень", - зазначили у виданні.



При цьому ресурс також додав, що на Мінпромторг Росії було покладено обов'язок щодо забезпечення збалансованості товарних ринків і запобігання негативного впливу від введених економічних заходів на діяльність російських організацій.

Також російські законодавці розробили механізм надання тимчасових вилучень для забезпечення інтересів російських компаній. Так, при необхідності у Мінпромторгу Росії буде "можливість задіяти цей механізм в тих випадках, коли здійснення тієї чи іншої зовнішньоекономічної операції відповідає інтересам Російської Федерації".

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції відносно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

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Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.



Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.



Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як в травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ.

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Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до ряду транспортних підприємств РФ.



У вересні ж в Кремлі пообіцяли "побудованну на принципі взаємності" відповідь на санкції України.