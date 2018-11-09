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В Минприроды выявлены финансовые нарушения сверх одного миллиарда гривен

В Минприроды выявлены финансовые нарушения сверх одного миллиарда гривен

Киев  •  УНН

 • 13582 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Госаудитслужба опубликовала результаты финансового аудита в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины за период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2017 года по использованию 3,8 млрд гривен. По его итогам были выявлены нарушения на сумму более 1 млрд 211 млн грн и другие недостатки. Об этом сообщил пресс-центр Госаудитслужбы, передает УНН.

“Главным двигателем в создании эффективной системы охраны окружающей среды является Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которому ежегодно на реализацию возложенных на него целей и задач выделяется около 0,7% (5 млрд грн) расходной части Государственного бюджета Украины (в том числе 0,8 млрд грн непосредственно на аппарат Министерства). Выполнение бюджетных программ на сумму 3,8 млрд гривен в период с 01.01.2015 до 31.12.2017 показали довольно сомнительное использования этих средств”, - говорится в сообщении.

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В течение указанного периода Правительство выделило 3,8 млрд грн на выполнение основных задач Минприроды по повышению уровня общественного экологического сознания, улучшению экологической ситуации и повышению уровня экологической безопасности, уменьшению выбросов парниковых газов, осуществлению природоохранных мероприятий, содержанию учреждений природно-заповедного фонда.

По данным Госаудитслужбы, в рамках выполнения Соглашения с ЕС на достижение целей, определенных Стратегией государственной экологической политики Украины на период до 2020 года, Минприроды в 2015 году получило финансирование по КПКРК 2401500 “Осуществление мероприятий по реализации приоритетов развития сферы охраны окружающей природной среды” на сумму 289 млн гривен.

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“Однако из-за фактического неутверждения паспорта бюджетной программы в 2015 году средства по указанной программе не были использованы вообще”, — отметили государственные аудиторы.

Также был выявлен ряд факторов, препятствующих надлежащему выполнению задач учреждениями природно-заповедного фонда, на содержание которых по бюджетной программе КПКВК 2401160 “Сохранение природно-заповедного фонда” в 2016-2017 годах было направлено 435,6 млн гривен.

В соответствии с указами Президента Украины о создании учреждений природно-заповедного фонда (далее — учреждения ПЗФ) большая часть учреждений ПЗФ была образована в 2008-2010 годах, которые должны начать свою работу в течение 1-2 года с момента их создания. Общая площадь земель, предоставленная им в пользование на момент проведения аудита, должна составлять 1 189,4 тыс. га.

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“Однако сейчас необходимо констатировать, что на земельные участки площадью более 242 тыс. га отсутствуют правоустанавливающие документы и для почти 90% учреждений ПЗФ не обеспечены разработка, утверждение в установленные сроки проектов организации территорий”, — говорится в сообщении.

В Госаудитслужбе констатировали, что неустановление границ территории, входящей в состав НПП “Голосеевский” общей площадью более 10 тыс. га, стало одним из факторов, приведших к использованию другими юридическими и физическими лицами с нарушением законодательства о природно-заповедном фонде почти 34 га земельных участков на территории города Киева, которые должны быть переданы парку. Стоимость указанных 34 га расчетно составляет 441,5 млн гривен.

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Также государственные аудиторы отметили недостатки с научным обеспечением природоохранной деятельности, на которое по КПКВК 2401040 “Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров” для осуществления прикладных и научно технических разработок в сфере природоохранной деятельности в 2015-2017 годах Минприроды неэффективно использовало из общего фонда государственного бюджета средства на сумму 44,9 млн грн.

Таким образом общая сумма обнаруженных нарушений составила 1 млрд 211 млн грн.

Напомним, на антарктической станции “Академик Вернадский” в результате аудита были обнаружены финансовые нарушения на 85,6 млн грн.

Отметим, что по состоянию на сентябрь 2011 года в Украине было 23 объекта природно-заповедного фонда.

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