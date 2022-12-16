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В Минобороны отреагировали на ракетную атаку рф: россия надеется на изменение хода войны, но эти попытки напрасны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. С каждой массированной атакой россия надеется на изменение хода войны в свою пользу, но эти попытки то и дело оказываются тщетными. россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Телеграм, передает УНН.

Цитата

"С каждой такой ракетной атакой рф надеется на изменение хода войны в свою пользу. С каждым последующим ракетным ударом кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломать украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне", – написала Маляр.

Она отметила, что, однако эти попытки "раз за разом оказываются тщетными".

"Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – это часть ДНК нашей нации. Именно поэтому россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее", - отметила Маляр.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.

Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.

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