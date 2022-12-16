У Міноборони відреагували на ракетну атаку рф: росія сподівається на зміну ходу війни, але ці спроби марні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З кожною масованою атакою росія сподівається на зміну ходу війни на свою користь, але ці спроби раз за разом виявляються марними. рф програла цю війну в той самий день, коли почала її. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Телеграм, передає УНН.
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"З кожною такою ракетною атакою рф сподівається на зміну ходу війни на свою користь. З кожним наступним ракетним ударом кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни", - написала Маляр.
Вона зазначила, що, проте ці спроби "раз за разом виявляються марними".
"Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - зазначила Маляр.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.
Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.