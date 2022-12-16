У Міноборони відреагували на ракетну атаку рф: росія сподівається на зміну ходу війни, але ці спроби марні

Цитата

"З кожною такою ракетною атакою рф сподівається на зміну ходу війни на свою користь. З кожним наступним ракетним ударом кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву. З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни", - написала Маляр.

Вона зазначила, що, проте ці спроби "раз за разом виявляються марними".

"Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому росія програла цю війну в той самий день, коли почала її", - зазначила Маляр.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.

Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.