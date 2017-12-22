В Минобороны рассказали, сколько средств не потратили за 2017 год

"В 2017 году мы не использовали 2,7 млрд гривен. Удалось договориться о сохранении этих средств за нами и переносе их на следующий год. Планируем потратить их на вооружение и строительство патронного завода", - сообщил Кифаренко.

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Ранее начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко сообщил, что из бюджета Министерства обороны Украины и ВСУ на следующий год 81,7 млрд гривен будут потрачены на нужды общего фонда, а еще 4,3 млрд гривен - на специальный фонд.