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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали, сколько средств не потратили за 2017 год

Киев • УНН

 • 12169 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение 2017 года Министерство обороны Украины не потратило 2,7 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Министертва обороны Украины Константин Кифаренко, передает УНН.

В Минобороны рассказали, сколько средств не потратили за 2017 год

"В 2017 году мы не использовали 2,7 млрд гривен. Удалось договориться о сохранении этих средств за нами и переносе их на следующий год. Планируем потратить их на вооружение и строительство патронного завода", - сообщил Кифаренко.

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Ранее начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко сообщил, что из бюджета Министерства обороны Украины и ВСУ на следующий год 81,7 млрд гривен будут потрачены на нужды общего фонда, а еще 4,3 млрд гривен - на специальный фонд.

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