В Минобороны рассказали, сколько средств не потратили за 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В течение 2017 года Министерство обороны Украины не потратило 2,7 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Министертва обороны Украины Константин Кифаренко, передает УНН.
"В 2017 году мы не использовали 2,7 млрд гривен. Удалось договориться о сохранении этих средств за нами и переносе их на следующий год. Планируем потратить их на вооружение и строительство патронного завода", - сообщил Кифаренко.
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Ранее начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко сообщил, что из бюджета Министерства обороны Украины и ВСУ на следующий год 81,7 млрд гривен будут потрачены на нужды общего фонда, а еще 4,3 млрд гривен - на специальный фонд.