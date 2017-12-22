У Міноборони розповіли, скільки коштів не витратили за 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Протягом 2017 року Міністерство оборони України не витратило 2,7 млрд гривень. Про це на брифінгу заявив начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міністертва оборони України Костянтин Кіфаренко, передає УНН.
"У 2017 році ми не використали 2,7 млрд гривень. Вдалось домовитись про збереження цих коштів за нами та перенесення їх на наступний рік. Плануємо витратити їх на озброєння та будівництво патронного заводу", - повідомив Кіфаренко.
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Раніше начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кіфаренко повідомив, що з бюджету Міністерства оборони України та ЗСУ на наступний рік 81,7 млрд гривень будуть витрачені на потреби загального фонду, а ще 4,3 млрд гривень - на спеціальний фонд.