В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных на Донбассе

"В районе Новогригориевки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Состояние здоровья двух из них оценивается как тяжелое, еще одного - как удовлетворительное. Также во время вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести", - сказал он.

Всего за прошлые сутки было зафиксировано 44 враждебных обстрела на линии соприкосновения, все они были определены как прицельные. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями, сказал спикер.

По его словам, с полуночи по состоянию на 9:00 24 апреля, утром противник совершил 13 прицельных обстрелов опорных пунктов сил АТО. Один из этих обстрелов состоялся на луганском направлении, остальные 12 - на донецком.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе запугивают население наступлением ВСУ по 30 апреля.