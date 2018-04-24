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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных на Донбассе

Киев • УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще двое защитников получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии раненых военных на Донбассе

"В районе Новогригориевки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Состояние здоровья двух из них оценивается как тяжелое, еще одного - как удовлетворительное. Также во время вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести", - сказал он.

Всего за прошлые сутки было зафиксировано 44 враждебных обстрела на линии соприкосновения, все они были определены как прицельные. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями, сказал спикер.

По его словам, с полуночи по состоянию на 9:00 24 апреля, утром противник совершил 13 прицельных обстрелов опорных пунктов сил АТО. Один из этих обстрелов состоялся на луганском направлении, остальные 12 - на донецком.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе запугивают население наступлением ВСУ по 30 апреля.

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