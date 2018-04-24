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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Міноборони розповіли про стан поранених військових на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Минулої доби на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждали троє військовослужбовців Збройних Сил України, ще двоє захисників отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

У Міноборони розповіли про стан поранених військових на Донбасі

“В районі Новогригорієвки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждали троє військовослужбовців Збройних сил України. Стан здоров’я двох з них оцінюється як тяжкий, ще одного — як задовільний. Також під час ворожих обстрілів отримали поранення двоє наших захисників. Стан їхнього здоров’я оцінюється як середньої важкості”, — сказав він.

Загалом минулої доби було зафіксовано 44 ворожі обстріли на лінії зіткнення, всі вони були визначені як прицільні. З метою збереження життя та здоров’я особового складу військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами, сказав речник.

За його словами, з опівночі станом на 9 годину 24 квітня, ранку противник здійснив 13 прицільних обстрілів опорних пунктів сил АТО. Один з цих обстрілів відбувся на луганському напрямку, решта 12 — на донецькому.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі залякують населення наступом ЗСУ з 30 квітня.

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