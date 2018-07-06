В Минобороны рассказали об обстоятельствах ранения военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошлые сутки, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, состояние здоровья нашего защитника характеризуется как средней тяжести", - сказал Мотузяник.
Напомним, вчера боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках также вооружения БМП.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 26 раз нарушали режим прекращения огня, запрещена минскими договоренностями оружие не применялось. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.