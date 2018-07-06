У Міноборони розповіли про обставини поранення військового на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Вчора на Донбасі в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один український військовий. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його було оперативно доправлено до лікувального закладу, стан здоров’я нашого захисника характеризується як середньої важкості", - сказав Мотузяник.
Нагадаємо, вчора бойовики російсько-окупаційних військ 26 разів відкривали вогонь, використовуючи переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках також озброєння БМП.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 26 разів порушували режим припинення вогню, заборонена мінськими домовленостями зброя не застосовувалась. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.