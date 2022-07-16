В Минобороны подтвердили отмену запрета на выезд из области военнообязанных без решения военкомата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Министерстве обороны подтвердили отмену запрета на выезд из областей военнообязанных без решения военкомата. Об этом говорится в ответе Минобороны на обращение депутата от “Слуги народа” Александра Федиенко, передает УНН.
Детали
В своем Telegram нардеп опубликовал ответ от Минобороны, в котором отмечается, что с целью уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования общественным мнением по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 06.07.2022 № 85 порядок отменен, для его доработки с учетом изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы перемещения граждан Украины в условиях правового режима военного положения.
Напомним
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.
Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.
После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что в обществе появилось много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что он видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.
Зеленский указал, что поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 6 июля – одним из пунктов повестки дня. И пообещал народу разобраться с этим.
"Прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский в обращении.
К слову, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, что отметили и в Генштабе. Добавив, что в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.